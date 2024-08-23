AMD инвестирует в новые чипы 270 миллионов долларов

Сегодня появилась информация о том, что компания AMD планирует построить два новых центра исследований и разработок за 270 миллионов долларов, чтобы иметь возможность создавать передовые решения и обойти конкурентов в обозримом будущем. Это достаточно интересный момент, потому что компания Intel на текущий момент явно проигрывает на рынке и сталкивается с огромным количеством проблем — есть мнение, что производитель ещё не скоро сможет восстановить свои позиции и поднять стоимость акций компании, которые недавно достаточно существенно упали после проблем с отказом чипов и множеством увольнений. И пока Intel пытается спасти ситуацию, у основного конкурента появилась возможность вырваться вперёд на тех рынках, где «синие» проигрывают.

На текущий момент не совсем ясно над какими направлениями будет работать производитель в новых центрах разработки — есть вероятность, что компания сделает акцент на разработке процессоров для серверов и центров обработки данных, для искусственного интеллекта и прочих технологий, которые сейчас пользуются повышенным спросом на корпоративном рынке. С другой стороны, заниматься улучшением десктопных процессоров тоже нужно, так как в этом направлении тоже можно спокойно отнимать долю рынка — сейчас у AMD это уже получается, но динамика слишком медленная и непостоянная. Если компания инвестирует в это направление больше денег, то у неё появится возможность завоевать геймеров со всего мира и занять место Intel.