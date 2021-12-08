AMD использует 4-нм техпроцесс Samsung для процессоров Chromebook

Исторически AMD работала с двумя компаниями-производителями полупроводников: TSMC и GlobalFoundries. Согласно последнему отчету, AMD вскоре может привлечь другого производителя полупроводников для создания растущего списка процессоров компании. Как указывается в отчете, AMD может начать сотрудничество с южнокорейским гигантом Samsung и использовать фирменный процесс 4LPP, который представляет собой второе поколение маломощных 4-нм кремниевых узлов. Этот конкретный узел якобы является выбором для APU AMD, предназначенных для установки в устройства Chromebook от Google, которые требуют конструкции с низким энергопотреблением для обеспечения отличного времени автономной работы.

AMD может осуществить этот шаг в конце 2022 года, поскольку в этот момент узел Samsung 4LPP будет запущен в массовое производство. Это означает, что мы можем увидеть первые APU AMD производства Samsung в конце 2022 или в начале 2023 года. Сотрудничество двух компаний может быть гораздо более значительным, поскольку AMD оценивает 3-нм узлы Samsung для других продуктов, охватывающих большее количество сегментов в 2023 году. Между ними нет окончательных соглашений, поэтому нам нужно дождаться дополнительной информации и официальных ответов от этих сторон.
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