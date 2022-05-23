AMD использует Google Cloud для дополнительного масштабирования рабочих нагрузок по разработке микросхем

Масштаб, эластичность и эффективное использование ресурсов играют решающую роль в разработке микросхем, особенно с учетом того, что потребность в вычислительной обработке растет с каждым усовершенствованием узла. Чтобы сохранить гибкость и простоту масштабирования, AMD добавит новейший экземпляр Google Cloud C2D VM, оптимизированный для вычислений, на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения, в свой набор ресурсов, ориентированных на рабочие нагрузки EDA. Используя Google Cloud, AMD рассчитывает, что сможет параллельно запускать больше проектов, предоставляя команде больше гибкости для управления краткосрочными вычислительными потребностями без сокращения ассигнований на долгосрочные проекты. Благодаря этому многолетнему технологическому партнерству Google Cloud и AMD продолжат изучение новых возможностей и инноваций, а AMD получит следующие преимущества: