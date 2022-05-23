AMD использует Google Cloud для дополнительного масштабирования рабочих нагрузок по разработке микросхем

Google Cloud и AMD сегодня объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого AMD будет использовать автоматизацию электронного проектирования (EDA) для своих рабочих нагрузок по разработке микросхем в Google Cloud, что еще больше расширит локальные возможности центров обработки данных AMD. AMD также будет использовать возможности глобальной сети, хранилища, искусственного интеллекта и машинного обучения Google Cloud для дальнейшего улучшения своей гибридной и мультиоблачной стратегии для этих рабочих нагрузок EDA.

Повышенная гибкость и выбор для наиболее эффективного запуска приложений

Улучшенный дизайн и операции с помощью прикладных инструментов и сред искусственного интеллекта и машинного обучения Google Cloud.

Больше прозрачности с затратами и потреблением ресурсов

Большая гибкость и меньшая привязка к поставщику

Масштаб, эластичность и эффективное использование ресурсов играют решающую роль в разработке микросхем, особенно с учетом того, что потребность в вычислительной обработке растет с каждым усовершенствованием узла. Чтобы сохранить гибкость и простоту масштабирования, AMD добавит новейший экземпляр Google Cloud C2D VM, оптимизированный для вычислений, на базе процессоров AMD EPYC 3-го поколения, в свой набор ресурсов, ориентированных на рабочие нагрузки EDA. Используя Google Cloud, AMD рассчитывает, что сможет параллельно запускать больше проектов, предоставляя команде больше гибкости для управления краткосрочными вычислительными потребностями без сокращения ассигнований на долгосрочные проекты. Благодаря этому многолетнему технологическому партнерству Google Cloud и AMD продолжат изучение новых возможностей и инноваций, а AMD получит следующие преимущества: