AMD купила компанию для работы с ИИ

Ни для кого не секрет, что современный рынок высоких технологий активно двигается в сторону искусственного интеллекта, так как решения на базе этой технологии позволяют существенно упростить многие технологические процессы. Например, сейчас мало кого можно удивить системой, которая способна генерировать качественные изображения по текстовому описанию, хотя лет десять назад об этом никто даже не мечтал. Проблема лишь в том, что для реализации всех этих передовых разработок нужно иметь достаточно высокую производительность, а также наличие языковых моделей и различных баз данных, которые можно использовать для работы систем на базе искусственного интеллекта. И компания AMD решила сделать большой шаг в этом направлении.

Дело в том, что компания приобрела Nod.ai, разработчиков, которые создавали различное программное обеспечение для работы с искусственным интеллектом на протяжении десяти лет. Многие люди ранее даже не слышали о искусственном интеллекте, но данная команда активно разрабатывала библиотеки, экосистему и разнообразное программное обеспечение, которое можно использовать для выполнения различных задач. Например, можно создавать графический контент для использования в играх, фильмах и других областях. И компания AMD приобрела эту команду, чтобы использовать их наработки, накопленные в течение десяти лет, в собственных разработках. Возможно, это поможет уменьшить отставание от основных игроков на данном рынке.