AMD медленно покоряет рынок ПК-процессоров

Длительное время компания AMD проигрывала рынок Intel и с каждым годом казалось, что изменить ситуацию уже не получится. У «синих» была отличная линейка процессоров по вполне нормальной цене и даже обычные пользователи не думали о том, что может быть лучше и интереснее. Потом AMD выпустила Ryzen и стало понятно, что может быть лучше, дешевле и мощнее. Прошло не так много времени и компания AMD смогла на рынке настольных процессоров захватить уже 13% рынка. Стоит сказать, что очень много лет данный производитель не мог перемахнуть даже через 12%, а теперь ситуация вот так повернулась. Будем надеяться, что от конкуренции между компаниями выиграет лишь пользователь, который в итоге получит более крутой продукт за меньшие деньги.