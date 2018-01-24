На данный момент он не подтвержден, но похоже, что AMD может отменить поддержку Implicit Primitive Shader на уровне драйвера. Вскоре после CES2018 AMD, по-видимому, рассказала об этом некоторым людям на секционном заседании, что они отменили неявный путь драйвера для примитивных шейдеров, теперь они предлагают только явный контроль разработчикам, которые хотят его реализовать.Таким образом, новый этап шейдера, называемый примитивными шейдерами, будет реализован только тогда, когда разработчик правильно его кодирует. Согласно слухам, часть драйвера была отменена. Недавно AMD упомянул, что примитивные шейдеры не включены для RX Vega, и дата не давалась, когда они будут отменены. С VEGA, AMD анонсировала полностью программируемый контур геометрии, который является новым и был добавлен в архитектуру.