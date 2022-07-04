AMD не отказывается от сокета AM4

Основываясь на последних слухах, похоже, что в ближайшие месяцы мы увидим больше таких действий на платформе AM4. Вполне возможно, что следующие дополнения могут быть основаны на Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Мы не можем точно сказать, какой SKU получит обработку 3D V-Cache, но 5600X3D будет одной микросхемой CCD V-Cache, предлагающей до 32 МБ L3 + 64 МБ LLC (V-Cache). Компоненты Ryzen 9 теоретически будут иметь две ПЗС-матрицы V-Cache, то есть 64 МБ L3 + 128 МБ LLC (V-Cache) или 64 МБ на каждую ПЗС, что в сумме составляет 192 МБ кэш-памяти. Если вы добавите 8 МБ L2, вы получите в общей сложности 200 МБ кэш-памяти L3. Интересно, что будет делать производитель в обозримом будущем со своими новейшими процессорами и старой, но крайне популярной платформой AM4.