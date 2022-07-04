AMD не отказывается от сокета AM4

AMD не закончила с AM4, это было подтверждено ими самими, но что именно планирует делать красная команда с продвижением платформы? Что ж, ответ будет заключаться в расширении его еще большим количеством процессоров Ryzen с 3D V-Cache и бюджетными опциями. Ходили разные слухи о том, что AMD планирует делать со своей платформой AM4 теперь, когда компания представила платформу AM5. Платформа AM5 — это путь вперед, предлагающий процессоры Ryzen 7000 с ядрами Zen 4 и поддержкой DDR5/PCIe 5.0. Но AMD знает, что подавляющее большинство ее пользователей пока не перейдут на AM5. Таким образом, AMD дала нам тизер того, чего ожидать от платформы с ее Ryzen 7 5800X3D и несколькими основными вариантами Ryzen 5000.

Основываясь на последних слухах, похоже, что в ближайшие месяцы мы увидим больше таких действий на платформе AM4. Вполне возможно, что следующие дополнения могут быть основаны на Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X. Мы не можем точно сказать, какой SKU получит обработку 3D V-Cache, но 5600X3D будет одной микросхемой CCD V-Cache, предлагающей до 32 МБ L3 + 64 МБ LLC (V-Cache). Компоненты Ryzen 9 теоретически будут иметь две ПЗС-матрицы V-Cache, то есть 64 МБ L3 + 128 МБ LLC (V-Cache) или 64 МБ на каждую ПЗС, что в сумме составляет 192 МБ кэш-памяти. Если вы добавите 8 МБ L2, вы получите в общей сложности 200 МБ кэш-памяти L3. Интересно, что будет делать производитель в обозримом будущем со своими новейшими процессорами и старой, но крайне популярной платформой AM4.
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