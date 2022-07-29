AMD нечаянно слила в сеть список процессоров Ryzen 7000

Вам не нужно ждать до осени, чтобы понять, какими будут процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК — компания непреднамеренно предоставила всю информацию до официального запуска продукта. Videocardz и Gizmodo отмечают, что страница ресурсов AMD содержала список ранних моделей процессоров Ryzen 7000, которые были удалены. Основное внимание уделяется чипам более высокого уровня, включая два варианта Ryzen 9 (7900X и 7950X), один Ryzen 7 (7700X) и модель Ryzen 5 (7600X). Там нет чипов Ryzen 3, хотя последняя часть не шокирует, поскольку AMD исторически ориентировалась на компоненты для энтузиастов на ранних этапах выпуска ЦП.

В списке не было технических деталей. Однако в своей демонстрации Computex AMD показала 16-ядерный процессор с тактовой частотой 5,5 ГГц. Это может представлять характеристики флагмана Ryzen 9 7950X. Все процессоры серии 7000 будут основаны на новой архитектуре Zen 4, которая обеспечивает вдвое больший объем кэш-памяти 2-го уровня на ядро, максимальную скорость разгона выше 5 ГГц, ускорение искусственного интеллекта и поддержку таких технологий, как память DDR5 и PCIe 5.0. Чтобы сделать скачок в сторону этих процессоров, вам понадобится материнская плата, совместимая с AM5, но AMD обещает увеличение однопоточной производительности на 15 или более процентов. Пока неясно, когда линейка настольных компьютеров Ryzen 7000 будет выпущена и сколько она будет стоить. Вам также придется подождать дольше, если вы надеетесь на высокопроизводительные процессоры для ноутбуков, поскольку AMD не будет поставлять Dragon Range до 2023 года.