AMD обменивает процессор i7-8086K на Threadripper 1950X

Если у вас имеется новый Intel Core i7 8086K за 450 баксов, вы можете обменять его на 16-ядерный AMD Threadripper 1950X. Однако, это акция действует только на территории США, она ограничена определенным временем проведения и количество процессоров строго ограничено.
Совсем недавно, главный конкурент AMD, праздновали свое 40-летие архитектуры х86, разыграв целых 8 086 процессоров, которые продаются в ограниченном тираже. Но AMD готовы обменять этот юбилейный процессор, стоимость которого составляет 450 баксов, на их 16-ти ядерный Threadripper 1950X, который стоит более 1100 долларов, но количество победителей будет ограничено 40 людьми.
Подробнее об этой акции вы можете узнать на официальном сайте AMD.
Совсем недавно, главный конкурент AMD, праздновали свое 40-летие архитектуры х86, разыграв целых 8 086 процессоров, которые продаются в ограниченном тираже. Но AMD готовы обменять этот юбилейный процессор, стоимость которого составляет 450 баксов, на их 16-ти ядерный Threadripper 1950X, который стоит более 1100 долларов, но количество победителей будет ограничено 40 людьми.
Подробнее об этой акции вы можете узнать на официальном сайте AMD.