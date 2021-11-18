AMD ожидает увидеть 65-процентный рост продаж в 2021 году

Согласно отраслевому отчету IC Insights, годовой темп роста AMD в этом году составит не менее 65 процентов по сравнению с 2020 годом, в то время как Intel, как ожидается, будет иметь слегка отрицательный темп роста в один процент. Отчет включает 25 крупнейших лидеров продаж полупроводников, ранжированных по темпам роста, хотя следует отметить, что некоторые из них являются литейными, а не только полупроводниковыми компаниями. За AMD следует MediaTek, который, как ожидается, в этом году достигнет 60-процентного роста, за ним следуют Nvidia с 54-процентным ростом и Qualcomm с 51-процентным ростом. Единственный сюрприз в пятерке лидеров - это компания SMIC из КНР, рост которой в этом году составил 39%, даже несмотря на санкции США против различных китайских производителей интегральных схем.

Что несколько удивительно, учитывая все обстоятельства, TSMC находится только на 15 месте в списке с ожидаемыми темпами роста в 24 процента. Это ставит всех его основных конкурентов впереди: Samsung на 7-м месте, GlobalFoundries на 8-м месте и UMC на 13-м месте. Ожидается, что из 25 перечисленных компаний только Intel и Sony будут иметь отрицательные темпы роста в этом году - один и три процента соответственно. Обе компании страдали от проблем с поставками, поскольку Sony не смогла поставить достаточное количество PlayStation 5 для удовлетворения спроса.