AMD переезжает в новые офисы HQ в Калифорнии

Недавно AMD провела небольшое празднование, когда они переехали в свои новые офисы HQ в Калифорнии. Новые офисы расположены в Силиконовой долине. Генеральный директор AMD д-р Лиза Су присоединился к мэру Санта-Клары Лизе Гилмор и различным партнерам AMD на церемонии открытия.Новость распространилась через Twitter, где Су опубликовала несколько фотографий 7 февраля, никакая пресса не знала об этих новых офисах, которые, судя по всему, не были большой сделкой. Также не было официального пресс-релиза о новом открытии штаб-квартиры.