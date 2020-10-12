AMD планирует приобрести разработчика микросхем Xilinx

Компания AMD планирует выйти на рынок производителей микросхем, выкупив одного из крупнейших конкурентов синего лагеря компанию Xilinx. The Wall Street Journal сообщает, что AMD уже начала переговоры о приобретении фирмы из Сан-Хосе.

Xilinx - американский разработчик и производитель интегральных микросхем программируемой логики. На рынке, компания Xilinx оценивается в 26 миллиардов долларов. Аналитики предсказывают, что AMD купит компанию Xilinx примерно за 30 миллиардов долларов. Приобретение Xilinx, предоставит AMD полный портфель объектов интеллектуальной собственности в области вычислительной техники. А именно, процессоры x86 и Arm, графические процессоры, скалярные вычислительные процессоры на базе графических процессоров, частично настраиваемые SoC и процессоры с низким энергопотреблением.