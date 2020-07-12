AMD планирует выпустить процессоры Ryzen Threadripper PRO 3000

Компания AMD планирует выпустить новые процессоры линейки Ryzen Threadripper PRO 3000. Модельный ряд будет представлен четырьмя моделями. Самым интересным на мой взгляд станет процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX. Камень будет иметь 64 ядра/128 потоков. 288 Мб кэш-памяти. Тактовая частота 2,7 ГГц, в разгон до 4,2 ГГц на все ядра. Заявленный TDP 280 Вт. Процессор будет поддерживать 128 линий PCIe 4.0 и 8 канальную память DDR4, максимальный объем оперативной памяти до 2 Тб.

В списке также числятся процессоры с меньшим количеством ядер: 3975WX (32/64), 3955WX (16/32) и 3945WX (12/24).

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