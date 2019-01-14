AMD подала в суд на MediaTek

Сегодня компания AMD подала в суд на компанию MediaTek за использование ее технологий по ускорению GPU. Конечно, деталей никто не разглашает и этого никогда не расскажут, так как судебный иск на много миллионов долларов и такая информация обычно хранится в тайне. Но, компания явно намерена победить в этом иске и планирует отсудить и китайского бренда немало средств. Казалось бы, производитель процессоров для настольных компьютеров и производитель, который делает системы-на-чипе для мобильных телефонов. Но, видимо, их технологии где-то пересекаются и это стало причиной для судебного разбирательства. Будем следить за ситуацией и обязательно расскажем вам все детали. Интересно, кто же выиграет в этом бою и какова будет цена.