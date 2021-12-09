AMD подтвердила поддержку 12-канальной памяти DDR5 для процессоров Zen 4 EPYC

Благодаря обновлению драйвера для Linux мы теперь знаем, что грядущие процессоры AMD EPYC на базе Zen 4 будут поддерживать до 12 каналов памяти DDR5, что является обновлением по сравнению с текущими восемью каналами. Драйвер EDAC или обновление драйвера для обнаружения и исправления ошибок от AMD содержало подробную информацию о типах памяти, поддерживаемых будущими процессорами серверов и рабочих станций AMD, и хотя это мало что говорит нам о том, что мы увидим на настольной платформе, некоторые из них может перекинуться на будущий процессор Ryzen Threadripper.

Известно также, что будет поддержка как RDDR5, так и LRDDR5, что означает зарегистрированную DDR5 и DDR5 с пониженной нагрузкой. LRDDR5 - это замена модулей LRDIMM, которые используются в современных серверах с очень высокой плотностью памяти.