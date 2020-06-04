AMD покоряет рынок процессоров

Статистика Steam, которая отображает различные тенденции в использовании того или иного железа, говорит о постепенном наборе преимущества компанией AMD. Дело в том, что за май компания набрала 0,74% от общей массы пользователей, что довольно приятно, учитывая, что новых процессоров для геймеров компания не показывала. Однако здесь стоит уточнить несколько важных факторов. Во-первых, повышение процента не говорит о более высоких продажах, возможно, просто владельцы компьютеров на Intel играли меньше и их количество уменьшилось. Во-вторых, у Intel 77% рынка по версии Steam, вот только далеко не все процессоры продаются геймерам. Многие собирают компьютеры для работы, так что эта статистика приятна для AMD, но ничего толком не отображает.

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