AMD представила 64-ядерные процессоры

2019-08-09, Автор - Мария Шмелева; Продукт - AMD представила 64-ядерные процессоры ; [84]
В топовых моделях с 64 ядрами Zen 2 число выполняемых инструкций за такт выросло на 23% в сравнении с моделями первого поколения AMD EPYC. Кроме того, компания обещает прирост производительности Java-приложений до 83% по сравнению с решениями конкурентов. К особенностям второго поколения AMD EPYC стоит отнести поддержку памяти типа DDR4-3200 в восьмиканальном режиме, возможность работы в многопоточном формате, использование интерфейса PCI Express 4.0 со 128 линиями и до 256 МБ кэш-памяти третьего уровня.Процессоры AMD EPYC Rome предназначены для использования в серверном оборудовании. Их главными конкурентами являются процессоры Intel Xeon Scalable второго поколения, представленные в начале года. Во время презентации AMD заявила о снижении значения TCO (совокупной стоимости владения) вдвое в сравнении с первой генерацией EPYC. О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы AMD представила 64-ядерные процессоры
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