AMD представила 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX

Флагманом линейки стал Ryzen Threadripper PRO 9995WX — 96-ядерный, 192-поточный чип с базовой частотой 2,5 ГГц и разгоном до 5,45 ГГц. Он оснащён 384 МБ кэша третьего уровня, поддерживает 128 линий PCIe Gen5 и работает с восьмиканальной оперативной памятью DDR5-6400 с поддержкой ECC. TDP чипа составляет 350 Вт и эта модель представляет собой решение для самых требовательных задач, где одновременно требуется огромная вычислительная мощность и масштабируемость. Новые процессоры дают понять, что AMD намерена серьёзно закрепиться в сегменте рабочих станций и продвинутых HEDT-платформ, отвечая на растущий спрос со стороны ИИ-индустрии и создателей контента. Но стоимость пока что не сообщают — видимо, стоит ждать мирового релиза.