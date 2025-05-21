AMD представила 96-ядерный Ryzen Threadripper PRO 9995WX

Компания AMD официально представила новое поколение процессоров Ryzen Threadripper 9000, основанное на архитектуре Zen 5. Эти чипы рассчитаны на сегменты производительных рабочих станций и предлагают до 96 ядер, что делает их самыми мощными процессорами в истории этой линейки. Архитектура Zen 5 принесла значительный прирост производительности, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом и тяжёлыми вычислительными нагрузками. Как и в прошлых поколениях, серия делится на две группы — PRO и обычные версии. PRO-процессоры ориентированы на корпоративные и профессиональные системы, тогда как обычные модели предназначены для энтузиастов, DIY-решений и высокопроизводительных настольных ПК.

Флагманом линейки стал Ryzen Threadripper PRO 9995WX — 96-ядерный, 192-поточный чип с базовой частотой 2,5 ГГц и разгоном до 5,45 ГГц. Он оснащён 384 МБ кэша третьего уровня, поддерживает 128 линий PCIe Gen5 и работает с восьмиканальной оперативной памятью DDR5-6400 с поддержкой ECC. TDP чипа составляет 350 Вт и эта модель представляет собой решение для самых требовательных задач, где одновременно требуется огромная вычислительная мощность и масштабируемость. Новые процессоры дают понять, что AMD намерена серьёзно закрепиться в сегменте рабочих станций и продвинутых HEDT-платформ, отвечая на растущий спрос со стороны ИИ-индустрии и создателей контента. Но стоимость пока что не сообщают — видимо, стоит ждать мирового релиза.