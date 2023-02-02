AMD представила цены на Ryzen 7000 X3D

К сожалению, современные процессоры довольно сложны в плане продуктовой сегментации — производители вроде и стараются упростить пользователям жизнь при выборе того или иного чипа, но не очень у них выходит. Например, сегодня компания AMD официально назвала цены на линейку процессоров AMD Ryzen 7000 X3D, которая сейчас состоит из трёх моделей, но при этом далеко не все пользователи понимают, в чём заключается разница между обычными процессорами AMD Ryzen 7000 и моделями AMD Ryzen 7000 X3D. Соответственно, потенциальному покупателю теперь ещё сложнее разобраться в продуктовой линейке чипов «красной компании», хотя на самом деле всё достаточно просто, если разобраться в строении чиплета данных процессоров. Вопрос лишь в том, будете ли вы этим заниматься, будучи просто покупателем.

Основное преимущество процессоров в наличии памяти 3D V-Cache, которая позволяет кэшировать заметно больше данных, чем у оригинальных процессоров без данного элемента в составе системы на кристалле (или чиплета в данном случае). В определённых приложениях данное преимущество позволяет получить заметно больше производительности, при этом пользователю стоит понимать, что в тех же видеоиграх обычно преимущества нет вообще. Так что это больше процессоры для рабочих станций или монтажа видео, например, но они потребляют больше энергии. Так что при выборе процессора стоит учитывать то, что вам необходимо в первую очередь — мощность в играх или рабочих процессах.