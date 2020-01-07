AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000

Сегодня на CES генеральный директор AMD Лиза Су представила процессоры в мобильном сегменты Ryzen 4000 серии. Процессоры для мобильных устройств будут выпускаются в двух вариантах. Серия H и серия U. Чипы построены на 7 нм техпроцессе, обеспечивая новый уровень производительности в ультратонких и игровых ноутбуках.

Ryzen 7 4800U будет с 8 ядрами 16 потоками, базовой частотой 1,8 ГГц и частотой усиления 4,2 ГГц. Встроенное ядро использует архитектуру Vega. Процессор обеспечивает на 28% графическую производительность, а 90% лучшую производительность в многопотоке и на 4% в однопотоке.

AMD Ryzen 4000 H серии предназначен для игровых и рабочих задач. Ryzen 7 4800H имеет 8/16 (ядра/потоки) с базовой частотой 2,9 ГГц и бустом до 4,2 ГГц.

Первые ноутбуки AMD Ryzen 4000 U-серии должны появиться в первом квартале 2020 года. Одним из первых ноутбуков на базе Ryzen 7 4800H станет ASUS ROG Zephyrus G14.