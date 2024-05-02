AMD представила облачного провайдера на базе Instinct MI300X

Сегодня компания AMD официально сообщила о запуске Nscale — первого в мире облачного провайдера, полностью построенного на технологиях AMD и оснащённого мощным искусственным интеллектом на базе графического ускорителя Instinct MI300X. «Nscale — это вертикально интегрированное облачное решение на базе графических процессоров AMD, представленное компанией Arkon Energy, занимающейся центрами обработки данных и хостингом мощностью 300 МВт в Северной Америке», — сообщили в пресс-центре компании. Представители компании объяснили, что стратегически расположенный в Северной Норвегии, центр обработки данных Nscale N1 Glomfjord получает выгоду от одних из самых низкозатратных возобновляемых источников энергии в мире, что делает его одним из наиболее экономически эффективных центров обработки данных и обучения искусственного интеллекта на рынке.

И сразу после запуска сервис Nscale готов предоставлять вычислительные мощности для широкого круга пользователей — от стартапов до крупных предприятий, которые стремятся использовать передовые технологии искусственного интеллекта, глубокого обучения и аналитики больших баз данных, но столкнулись с высокими затратами, связанными с арендой серверных мощностей. Преимущество нового облачного решения в том, что оно дешевле, использует возобновляемые источники энергии (это важно в корпоративном секторе) и при этом гораздо быстрее обновляется в софтверном плане, чем обычные ЦОД.