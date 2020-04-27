Компания AMD представила первые процессоры третьего поколения Ryzen 3. Процессоры основаны на архитектуре Zen 2 с функцией SMT. Два процессора: AMD Ryzen 3 3300X и AMD Ryzen 3 3100. AMD Ryzen 3 серии появятся в мае, а материнские платы чипсета B550 в июне, компании уже заканчивают последние приготовления.

Оба процессора имеют одинаковое количество ядер и потоков (4 ядра и 8 потоков). TDP в обоих случаях составляет 64 Вт. Тактовые частоты процессора Ryzen 3 3300X 3,8 ГГц, а в режиме буста 4,3 ГГц. Ryzen 3 3100 частоты 3,6 ГГц, в бусте 3,9 ГГц. Стоимость процессоров оценивается от 99 долларов за R3 3100 и 120 долларов за R3 3300X.