AMD представила процессор Athlon Gold PRO 4150GE

AMD Athlon Gold PRO 4150GE является процессором начального уровня. Он основан на архитектуре Zen 2 и имеет 4 ядра/4 потока. Его базовая частота составляет 3,3 ГГц, а частота в разгоне достигает 3,7 ГГц. Процессор содержит 4 МБ кэш-памяти второго уровня и имеет рабочий TDP 35 Вт, так как он является частью GE. Стандартный «G» камень также может быть запущен с TDP 50-65 Вт. AMD Athlon Gold PRO 4150GE оснащен встроенным графическим ядром Vega 3-го поколения. Процессор будет иметь поддержку сокета AM4 и сохранит поддержку DDR4-3200.

В настоящее время AMD Athlon Gold PRO 4150GE продается на AliExpress по цене 118,29 долларов.