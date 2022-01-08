AMD представила процессор Athlon Gold PRO 4150GE

AMD Athlon Gold PRO 4150GE является процессором начального уровня. Он основан на архитектуре Zen 2 и имеет 4 ядра/4 потока. Его базовая частота составляет 3,3 ГГц, а частота в разгоне достигает 3,7 ГГц. Процессор содержит 4 МБ кэш-памяти второго уровня и имеет рабочий TDP 35 Вт, так как он является частью GE. Стандартный «G» камень также может быть запущен с TDP 50-65 Вт. AMD Athlon Gold PRO 4150GE оснащен встроенным графическим ядром Vega 3-го поколения. Процессор будет иметь поддержку сокета AM4 и сохранит поддержку DDR4-3200.

В настоящее время AMD Athlon Gold PRO 4150GE продается на AliExpress по цене 118,29 долларов.
Комментарии и отзывы Athlon Gold PRO 4150GE
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