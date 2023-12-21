AMD представила процессор Ryzen 7 5700

Сегодня компания AMD официально заявила о выходе своего нового процессора Ryzen 7 5700, не имеющего встроенного графического ядра. Стоит напомнить, что первые намёки на релиз процессора AMD Ryzen 7 5700 были замечены ещё в начале этого года — они указывали на то, что готовится новый процессор для платформы AM4, который будет предназначен для широкой аудитории из-за более или менее доступной цены. Это 8-ядерный чип с урезанными характеристиками по сравнению с Ryzen 7 5700X, благодаря чему производителю и удалось снизить цену.

При этом процессор AMD Ryzen 7 5700 относится к семейству чипов Cezanne, которое в основном охватывает сегмент APU (решения для мобильных систем), в то время как Ryzen 7 5700X относится к семейству Vermeer, ориентированному в основном на десктопные системы. Ryzen 7 5700 имеет 8 ядер, 16 потоков, 16 МБ кэш-памяти L3 и TDP в пределах 45-54 Вт. Базовая тактовая частота чипа составляет 3,7 ГГц, а максимальная — 4,6 ГГц. У чипа выше базовая частота, чем у 5700X, но ниже, чем у 5700G. При этом у всех трёх чипов одинаковая максимальная частота — 5,7 ГГц в режиме пиковых нагрузок. Если же говорить о графической подсистеме, то AMD Ryzen 7 5700 технически является APU и интегрированная графика здесь просто отключена. Вероятно, это немного огрчит пользователей, но, с другой стороны, если вы покупаете процессор доступного уровня для десктопа, то у вас явно уже есть видеокарта дискретного формата. Вопрос только в конечной стоимости процессора.