AMD представила процессоры Ryzen 5000

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует показать новое поколение процессоров, но никто не думал, что будет представлено пятое номерное поколение. В итоге производитель представил серию процессоров AMD Ryzen 5000, которые представлены в нескольких вариантах — с разным количеством ядер и частотами, а также стоимостью. На текущий момент никаких реальных тестов продукта нет, так что оценивать производительность модели в играх рано. С другой стороны, сам производитель заявил, что это лучший процессор для видеоигр на текущий момент. Правда, шла ли речь о флагманской модели или о базовой — пока что не совсем явно. Будем следить за новостями и ждать первых тестов данной линейки процессоров.

Комментарии и отзывы AMD Ryzen 5000
Обзоры:
Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600Обзор Intel Core i5-10600K. Народный процессор. Сравнения с AMD Ryzen 5 3600
Обзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор IntelОбзор Intel Core i9-10900F. Самый доступный 10-ядерный процессор Intel
Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600Лучший процессор для работы. Intel Core i5-10600
Новости:
AMD покажет новые процессоры Zen 3 и видеокарты RDNA 2 в октябре

Вслед за анонсами новой серии графических карт RTX Ampere компании NVIDIA, AMD назвала дату запуска своих...
MediaTek представила чип для телевизоров

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания MediaTek готовит св...
Процессор AMD Ryzen 5 5600X оценен в 300 долларов

Компания AMD официально представила процессоры Ryzen 5000-й серии, которые представляют поколение Zen 3. ...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Apple Watch Series 6 получит датчик конт...
Apple Watch Series 6 получит датчик контМониторинг кислорода в крови может стать главной особенностью Apple Watch Series 6. ...
Лучший электросамокат. Xiaomi Mi Electri...
Лучший электросамокат. Xiaomi Mi ElectriДовольно часто пользователи спрашивают о том, какой электросамокат лучше купить, чтобы пользоваться им ка...
Смартфон Poco M2 Pro выпустили в Китае...
Смартфон Poco M2 Pro выпустили в КитаеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Poco M2 Pro, который был представлен на прошлой н...
iiyama представила широкоформатные диспл...
iiyama представила широкоформатные дисплНа рынке появились новые мониторы компании iiyama ProLite 42 Series. Серия представлена в шести версиях, ...
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFo...
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFoПрофильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские вар...
Колонки нового поколения JBL GO 3 обеспе...
Колонки нового поколения JBL GO 3 обеспеПортативные Bluetooth-колонки серии JBL GO являются самыми доступными и популярными на рынке. Каждая из в...
Подводный шутер Aquanox: Deep Descent вы...
Подводный шутер Aquanox: Deep Descent выСерия игр Aquanox до сих пор остается одной из самых уникальных серий видеоигр. Нас ожидает новая часть A...
NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080...
NVIDIA GeForce RTX 3080 быстрее RTX 2080 С анонсом NVIDIA GeForce RTX 30...
В GOG стартовала бесплатная раздача The ...
В GOG стартовала бесплатная раздача The В цифровом магазине GOG стартовала акция, в которой все пользователи могут бесплатно приобрести себе ориг...
Virgin Galactic представляет дизайн само...
Virgin Galactic представляет дизайн самоКомпания Virgin Galactic делает большие планы на высокоскоростные авиаперелеты. Компания разработала конц...
OWC выпустила новую док-станцию Thunderb...
OWC выпустила новую док-станцию ThunderbOWC выпустила новую док-станцию Thunderbolt Hub для Mac и ПК. Док-станция OWC Thunderbolt Hub предлагает ...
Обновленный накопитель ADATA XPG GAMMIX ...
Обновленный накопитель ADATA XPG GAMMIX Компания ADATA обновила твердотельный накопитель XPG GAMMIX S50 Lite. Теперь накопитель предлагает пользо...
Обзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор Marvo G13. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HARPER HB-515. Беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
Обзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсоромОбзор A4Tech Bloody X5 Pro. Игровая мышка с точным сенсором
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor