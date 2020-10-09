AMD представила процессоры Ryzen 5000

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует показать новое поколение процессоров, но никто не думал, что будет представлено пятое номерное поколение. В итоге производитель представил серию процессоров AMD Ryzen 5000, которые представлены в нескольких вариантах — с разным количеством ядер и частотами, а также стоимостью. На текущий момент никаких реальных тестов продукта нет, так что оценивать производительность модели в играх рано. С другой стороны, сам производитель заявил, что это лучший процессор для видеоигр на текущий момент. Правда, шла ли речь о флагманской модели или о базовой — пока что не совсем явно. Будем следить за новостями и ждать первых тестов данной линейки процессоров.