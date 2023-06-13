AMD представила процессоры Ryzen 7000 Pro

Сегодня компания AMD представила процессоры новой серии Ryzen 7000 Pro для мобильных и настольных компьютеров. Соответственно, теперь у компании есть упрощённый арсенал мобильных чипов на основе Zen4 для рабочих станций и производительных ноутбуков, которые будут использоваться в решениях компаний вроде Lenovo и HP, а также три новых десктопных модели Ryzen Pro, которые подходят для всех разновидностей материнских плат с сокетом AM5, что позволяет использовать уже существующую экосистему материнских плат. Естественно, процессоры Ryzen Pro, предназначенные для коммерческого сегмента, имеют приличный набор функций, предназначенных для профессиональной деятельности в самых различных сферах жизнедеятельности.

Также производитель обещает обеспечивать более длительный срок выхода обновлений (вероятно, речь идёт о патчах безопасности), но стоит понимать, что новые процессоры основаны на той же архитектуре, что и ранее представленные процессоры. Например, процессоры для ноутбуков изготовлены по технологии 4 нм, а настольные чипы производятся на 5-нм от компании TSMC. Кроме того, некоторые процессоры Ryzen 7000 Pro для ноутбуков включают модули Ryzen AI Engine от AMD, которые в конечном итоге предоставят новые функциональные возможности. Правда, пока что всё это с большей долей вероятности нацелено на коммерческий сегмент и бизнес-пользователей, нежели на домашние компьютеры для игр или работы, так что это тоже стоит учитывать.
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