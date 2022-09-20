AMD представила процессоры Ryzen 7020

Только что компания AMD официально представила миру новейшую линейку процессоров Ryzen 7020, которая предоставляет пользователям возможность получить доступ к процессорам начального уровня за вполне разумные деньги. Стоит сразу отметить, что в этой линейке на текущий момент представлено четыре варианта процессоров — все они достаточно простые в плане характеристик, хотя предоставляют неплохое количество ядер и потоков. Например, у младшего представителя линейки всего два ядра при четырёх потоках, но в компании сразу заявили, что это процессор из семейства «Атлон» — модель создали специально для того, чтобы реализовать определённые преимущества в самом доступном сегменте ноутбуков. Соответственно, говорить о конкуренции с другими процессорами сейчас рано.

При этом все модели обладают достаточно низким уровнем потребления энергии, так что автономность у ноутбуков будет приличная, плюс не будет проблем с нагревом корпуса. Это же позволяет создавать компаниям-партнёрам достаточно тонкие ноутбуки, в которые, теоретически, можно вовсе не устанавливать систему активного охлаждения. Получается достаточно интересный продукт, который стоит исследовать в плане производительности уже в реальных ноутбуках — пока что ни один не представлен. Но, вероятно, это произойдёт в самое ближайшее время, стоит только подождать новостей от крупных партнёров AMD. Но уже сейчас можно сказать, что выглядит решение достаточно неплохо, особенно на фоне Celeron.