AMD представила процессоры Ryzen 7020

Только что компания AMD официально представила миру новейшую линейку процессоров Ryzen 7020, которая предоставляет пользователям возможность получить доступ к процессорам начального уровня за вполне разумные деньги. Стоит сразу отметить, что в этой линейке на текущий момент представлено четыре варианта процессоров — все они достаточно простые в плане характеристик, хотя предоставляют неплохое количество ядер и потоков. Например, у младшего представителя линейки всего два ядра при четырёх потоках, но в компании сразу заявили, что это процессор из семейства «Атлон» — модель создали специально для того, чтобы реализовать определённые преимущества в самом доступном сегменте ноутбуков. Соответственно, говорить о конкуренции с другими процессорами сейчас рано.

При этом все модели обладают достаточно низким уровнем потребления энергии, так что автономность у ноутбуков будет приличная, плюс не будет проблем с нагревом корпуса. Это же позволяет создавать компаниям-партнёрам достаточно тонкие ноутбуки, в которые, теоретически, можно вовсе не устанавливать систему активного охлаждения. Получается достаточно интересный продукт, который стоит исследовать в плане производительности уже в реальных ноутбуках — пока что ни один не представлен. Но, вероятно, это произойдёт в самое ближайшее время, стоит только подождать новостей от крупных партнёров AMD. Но уже сейчас можно сказать, что выглядит решение достаточно неплохо, особенно на фоне Celeron.
Процессоры Intel Raptor Lake представят 28 сентября…
Инсайдер Enthusiast Citizen обнародовал график выпуска процессоров Intel Raptor Lake 13-го поколения и ма…
В сети засветился мощнейший процессор Intel Xeon W5-3433…
Процессор нового поколения Intel Sapphire Rapids Xeon-W, W5-3433, предназначенный для платформы рабочих с…
Apple уже готовит процессоры M2 Ultra и M2 Extreme…
Apple анонсировала новый чип M2 на мероприятии WWDC в начале этого месяца. Новый чип приносит улучшения к…
Intel Core i9-13900K засветился в результатах бенчмарка…
Процессор Intel Core i9-13900K 5,5 ГГц Raptor Lake для настольных ПК был протестирован в Geekbench 5 и вы…
AMD выпустит серверные процессоры Epyc линейки Genoa в конце…
Как уже стало известно, компания AMD планирует выпустить серверные процессоры Epyc линейки Genoa в конце …
Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарках перед релиз…
Протестированный журналистами образец процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake представляет собой розн…
Первые тесты Intel Raptor Lake-HX Mobility выглядят весьма д…
Линейка процессоров Intel Raptor Lake-HX Mobility 13-го поколения заменит семейство Alder Lake-HX новыми …
AMD представила промышленные процессоры Ryzen Embedded R2000…
Сегодня AMD представляет Ryzen Embedded R2000 Series, линейку процессоров второго поколения среднего уров…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor