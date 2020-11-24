AMD представила технологию разгона процессоров Precision Boost Overdrive 2

AMD готовит к запуску технологию Precision Boost Overdrive 2 (PBO). Новая технология используется для разгона процессоров Ryzen.

Компания утверждает, что с Precision Boost Overdrive 2 можно увеличить производительность в однопотоке, без ущерба производительности в многопотоке. Также пользователи смогут снизить напряжение подаваемую на процессор, для более стабильной работы системы.

При использовании технологии Precision Boost Overdrive 2, можно ожидать прибавку в однопоточной производительности до 2,5% на процессоре Ryzen 7 5800X и почти на 2% на Ryzen 9 5900X. В молоточных нагрузках, можно ожидать до 2,1% увеличения производительности на модели Ryzen 7 5800X и до 10% в Ryzen 9 5900X.

Новая технология AMD Precision Boost Overdrive 2 будет работать только с процессорами 5000-серии. Выйдет технология в декабре вместе с обновлением BIOS для материнских плат чипсета 500-ой и 400-ой серий.
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