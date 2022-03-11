AMD представит FSR 1.0 следующего поколения на GDC 2022

AMD, готова представить преемника FSR 1.0 и предложит апскейлер на основе ИИ, который может конкурировать с XeSS и DLSS 2.0. AMD собираются представить «Увеличение изображения следующего поколения для игр» 23 марта на GDC 2022.

Решения для масштабирования искусственного интеллекта на основе FSR и машинного обучения, такие как XeSS и DLSS 2.0, не похожи друг на друга. В то время как XeSS и DLSS 2.0 представляют собой системы масштабирования, основанные на глубоком обучении, логическом выводе и использующие реальное оборудование для обеспечения повышения производительности без серьезного улучшения качества, FSR — это пространственный масштабатор.

FSR 1.0 — это алгоритмический пространственный апскейлер, DLSS 2.0 — это система вывода о качестве с машинным обучением на основе входных изображений с более низким разрешением. Он использует цикл временной обратной связи и намного сложнее, чем стандартные пространственные апскейлеры, которые десятилетиями использовались в сторонних плагинах. Для проницательного глаза или кого-то, кто имеет опыт работы с компьютерными играми, это имеет большое значение в мире. Машинное обучение позволяет достигать результатов в определенных ситуациях, которые вычислительно невозможно воспроизвести с использованием традиционных программных архитектур. Это одна из причин, почему AMD FSR особенно сильно страдает при более низких разрешениях. FSR имел оглушительный успех для AMD, поскольку они сделали его открытым для всех, и его принятие разработчиками игр было значительным. Учитывая, что объявление было опубликовано и на открытом графическом процессоре, весьма вероятно, что AMD может открыть новую версию FSR.
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