AMD представит линейку Zen 4 Dragon и APU Phoenix в 2023 году

AMD подтвердила, что ее обновленная стратегия APU будет реализована в трех различных линейках APU к 2023 году. В то время как Raphael позаботится о надеждах AMD на настольные компьютеры, компания готовит новую линейку «Dragon Range» для «вершинных игр» ориентированные на APU, использующие грядущую архитектуру Zen 4, DDR5 и PCIe 5. APU Dragon Range будут иметь самые мощные ядра, потоки и кеш-память для мобильных игровых процессоров. По словам директора AMD по техническому маркетингу Роберта Халлока, чтобы помочь в достижении экстремальных игровых устремлений, TDP для Dragon Range установлен на уровне 55 Вт.

Другое семейство APU, Phoenix, будет нацелено на тонкие и легкие устройства со склонностью к играм. Phoenix также будет использовать ядро ​​AMD Zen 4, подсистему памяти DDR5 и интерфейсы PCIe 5. Нацеленные на тонкие и легкие APU Phoenix рассчитаны на рабочий диапазон 35–45 Вт. Интересно, что AMD не поделилась другими подробностями — что более важно, графической архитектурой, которая будет использоваться в этих высокопроизводительных APU.