AMD представит процессор Ryzen 5000 Cezanne в следующем году

База данных SiSoftware продолжает радовать новой информацией о новых процессорах AMD и Intel. Ранее была опубликован информация о новом процессоре Intel Tiger Lake, теперь появилась запись с процессором AMD Ryzen 5000 серии которая получила название Cezanne. Камень станет преемником серии Renoir.

Компания AMD не спешит переходить на новую архитектуру RDNA Radeon, вместо этого процессоры Ryzen 5000 Cezanne получат встроенное графическое ядро Radeon Vega. Гибридные процессоры AMD Cezanne будут иметь частоту графического ядра 1850 МГц, что выше на 100 МГц, чем у серии Ryzen 4000. Ожидается, что новая линейка гибридных процессоров AMD Ryzen 5000 Cezanne будет представлена в следующем году.