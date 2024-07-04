AMD представит процессоры Ryzen 370 в октябре текущего года

По информации западных инсайдеров, компания AMD на текущий момент активно готовится к релизу своих новых процессоров следующего поколения под названием Ryzen AI PRO 300 — полноценный запуск чипов в продажу должен состояться в октябре текущего года. И, если верить этой информации, то в релиз поступят два процессора — Ryzen 370 и Ryzen 360. Примечательно, что хотя инсайдер не указал конкретную дату запуска данных процессоров, аналитик сообщил, что AMD планирует запустить серию чипов через шесть месяцев после выпуска серии Ryzen PRO 8000, а эти процессоры были представлены в апреле текущего года, что позволяет примерно оценить релизное окно. При этом нужно отметить, что ожидать от этих процессоров чего-то невероятного точно не стоит, потому что производитель делает ставку в первую очередь на ИИ.

Это текущая мода на рынке и ничего с этим не поделать — вместо того, чтобы выпускать процессоры на новых технологических процессах, улучшать микроархитектуру или совершенствовать конфигурацию ядер, крупные компании делают ставку на мощность модуля NPU, который отвечает за работу технологий на базе искусственного интеллекта. Соответственно, ожидать прироста производительности при выполнении базовых задач пока что не стоит — новые чипы дадут примерно 10% прироста мощности, но это явно не то, ради чего пользователи станут покупать процессоры нового поколения. Хотя, конечно, если вы много работаете с ИИ, то подобного рода улучшения имеют место быть.