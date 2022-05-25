AMD представляет технологию Smart Access Storage

AMD подтвердила технологию Smart Access Storage во время Computex 2022. Эта функция будет использовать API DirectStorage, чтобы сократить время загрузки и повысить производительность. Новая технология SmartAccess Storage представляет собой «набор технологий, поддерживающих DirectStorage от Microsoft, в котором используется память SmartAccess, а также новые технологии платформы AMD и распаковка ресурсов графического процессора Radeon для улучшения как времени загрузки игр, так и потоковой передачи текстур.

На данный момент неясно, является ли SAS просто версией AMD DirectStorage API или эксклюзивной технологией с дополнительными функциями для пользователей оборудования AMD.