AMD прекращает поддержку видеокарт серий Radeon HD 7000, R200, R300 и Fury GCN

Спустя 10 лет, компания AMD объявила о прекращении поддержки видеокарт серий Radeon HD 7000, R200, R300 и Fury GCN. Напомним, что серия HD 7000 дебютировала в 2011 году, серия R9 200 - в 2013 году, а серия R9 300 была переименована. Серия видеокарт R9 Fury выпущена в 2015 году. Драйвер версии Radeon 21.5.2 станет последним драйвером для перечисленных видеокарт. Даже если поддержка закончилась, это не означает, что вы не можете продолжать использовать эти видеокарты.

В свою очередь, NVIDIA также на некоторое время прекратила поддержку операционной системы Windows 7 и прекратила поддержку графики Kepler в этом году.
Комментарии и отзывы AMD Radeon HD 7000, R200, R300 и Fury GCN
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