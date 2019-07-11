AMD просит разгонять ОЗУ

Представители компании AMD напомнили геймерам, что для повышения количества кадров в играх можно использовать разгон оперативной памяти. Дело в том, что у моделей Intel такой зависимости нет и вы можете вовсе не трогать свою оперативную память, она может работать в штатном режиме и предоставлять вам достаточно возможностей для работы или игры. С AMD немного другая ситуация, так как данные процессоры зависят от оперативной памяти и ее тактовой частоты. Представители компании говорят, что если не забывать про разгон ОЗУ и использовать это преимущество, то вы вполне можете получить больше возможностей в играх. Это и правда важный совет, ведь каждый второй геймер банально не знает об этой особенности процессоров компании AMD.