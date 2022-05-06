AMD работает над технологией Smart Access Storage

Сообщается, что AMD работает над новой технологией, известной как Smart Access Storage или SAS, которая дебютирует в ноутбуках Corsair Voyager. Согласно отчету, AMD Smart Access Storage будет похожа на Smart Access Memory, но будет работать конкретно с аппаратным обеспечением хранения на борту ПК. На самом деле мы мало что знаем об этой технологии, но это может быть разновидность Microsoft DirectStorage API, которая появилась в сегменте компьютерных игр в марте и обеспечивает существенное улучшение времени загрузки с помощью консольного API-решения для хранения.

Перейдя на API DirectStorage, пользователи могут сэкономить до 20-40% ресурсов ЦП , а разработчики игры Forespoken, уже поделились своей первой демонстрацией игры, которая была запущена на оборудовании ПК AMD. Обратите внимание, что эта технология какое-то время была доступна только на консолях Microsoft Xbox Series, и все еще ведется работа над API, чтобы использовать ее в играх AAA следующего поколения.

Что касается платформы, на которой мы ожидаем увидеть технологию AMD Smart Access Storage, то Corsair Voyager станет одним из первых ноутбуков с этой технологией. Corsair некоторое время пыталась выйти на рынок ноутбуков, и некоторое время назад просочилась информация об их платформе для ноутбуков Xenomorph с рядом мощных спецификаций, включая процессор AMD Radeon 9 6900HX и графический процессор Radeon RX 6800M.
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