AMD рассказал о планах на будущее Zen 3, Zen 4, RDNA 2 и RDNA 3

2020-03-08, Автор - Ramil; Продукт - AMD Zen 3, Zen 4, RDNA 2 и RDNA 3; [96]
На финансовом собрании компании AMD, представители компании рассказали о целях на ближайшие два года.

AMD планирует выпустить больше графических карт с архитектурой RDNA, а также центральных процессоров семейства Zen 3 и Zen 4. Будущая архитектура RDNA 2 обеспечит улучшение производительности на 50 Вт по сравнению я первым поколением. Будет представлено обновление которое добавит ускоренную трассировку лучей для консолей Xbox X, PS5 и видеокарты для ПК. Семейство Zen 3 будет построен на 7 нм техническом процессе, а в 2022 году AMD полностью перейдет на 5 нм техпроцесс - это будет Zen 4.

Zen 2 имел большой успех на рынке. С ее выходом AMD упрочила лидерство над Intel.

Комментарии и отзывы AMD Zen 3, Zen 4, RDNA 2 и RDNA 3
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