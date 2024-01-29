AMD реализовала Ryzen AI для работы на базе Linux

Ещё на выставке CES 2023 компания AMD объявила о запуске выделенного чипа для обработки задач на базе искусственного интеллекта от процессоров под названием Ryzen AI. Данный сопроцессор Ryzen AI представляет собой встроенный чип, который можно использовать для улучшения возможностей искусственного интеллекта в различных системах. Тогда компания AMD сообщила, что Ryzen AI способен обрабатывать до 4 одновременных потоков данных от искусственного интеллекта при многозадачности и обеспечивать прирост производительности в данной области на 35%. Данный модуль дебютировал в системе на кристалле APU Ryzen 7040 серии Phoenix и достаточно оперативно продемонстрировал преимущества решения компании AMD в этой области, а теперь компания выпустила драйверы, чтобы сопроцессор работал в том числе и на Linux.

Информационное издание Phoronix сообщает, что AMD представила свой первый публичный драйвер, который обеспечивает поддержку решения Ryzen AI на этой платформе. Правда, новый драйвер в настоящее время совместим только с APU Phoenix и Hawk Point, плюс для запуска драйвера необходимо установить ядро Linux 6.7 или новее. Но в конечном итоге это очень хорошая новость, потому что в конечном итоге пользователь получит возможность повысить производительность системы в определённых вычислениях — для многих специалистов, которые работают с ИИ, это просто шикарная новость, потому что с ИИ сейчас работают буквально во всех сферах деятельности.
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