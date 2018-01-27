AMD спецификации Ryzen 2000G «Raven Ridge» APUs раскрыты

AMD объявила спецификации двух из этих APU: Ryzen 3 2200G и серии Ryzen 5 2400G.Поскольку все платформы AM4 в настоящее время готовятся к обновлениям Raven Ridge BIOS и, следовательно, с процессорами Ryzen 2000 появятся новые материнские платы X470. Производители материнских плат заявляют о поддержке скорости до 4000 МГц.

Выпущенные данные также подтверждают, что все модели для настольных компьютеров будут конкурировать с настраиваемым TDP от 45 до 65 Вт и будут поставляться вместе с кулером AMD Wraith Stealth.