AMD существенно прокачала свои процессоры в области ИИ

Команда AMD и раньше демонстрировала серьёзные амбиции в сфере ИИ, оснащая свои потребительские устройства мощными движками XDNA. Процессоры AMD APU вроде Strix Point и Strix Halo уже предлагают крайне высокую производительность при работе с ИИ, но компания явно решила пойти немного дальше. Дело в том, что обновлением драйвера Adrenalin Edition 25.8.1 была заявлена поддержка LLM-моделей объёмом до 128 миллиардов параметров. Это означает, что теперь даже пользовательский ПК сможет запускать такие решения, как, например, Llama 4 Scout — что само по себе уже выглядит как прорыв. Но это ещё не всё — одной из ключевых особенностей является технология Variable Graphics Memory, которая позволяет выделять до 96 ГБ графической памяти для встроенного графического ядра.

Это открывает путь к локальному запуску действительно больших моделей. Но, пожалуй, самым впечатляющим стало увеличение контекстного окна. Тогда как стандартом для пользовательских процессоров до сих пор считалось около 4096 токенов, AMD смогла поднять этот показатель до 256000 токенов. Это открывает совершенно новые горизонты для работы с длинными диалогами, кодом, документами и другими сложными задачами — без страха потерять контекст или упереться в лимит. Проблема только в том, что пока что Strix Halo представлен лишь в ограниченном количестве устройств, и большинство из них стоят свыше 2000 долларов, что делает новинку малодоступной для широкой публики в ближайшем будущем.
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