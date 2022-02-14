AMD уделяет больше внимания оптимизации Thunderbolt и USB4 для Linux

В октябре прошлого года появились сообщения о том, что APU AMD серии Rembrandt начнут предлагать поддержку USB4, основанную на протоколе Thunderbolt 3. AMD создает множество модификаций драйверов для Linux, чтобы улучшить поддержку своих устройств USB4/Thunderbolt в свете этого нового использования.

USB4 является пятой значительной модификацией критериев универсальной последовательной шины (USB). Первоначально дебютировав в марте 2019 года, Intel опубликовала официальную спецификацию. Основной набор микросхем USB4 был представлен в декабре в конце 2019 года. USB4 начнет использоваться в мобильных гибридных процессорах AMD Ryzen серии 6000.

USB4 расширяет универсальность технологии USB-C и использование ею альтернативных режимов за счет интеграции сигналов видео и данных в протокол туннелирования под названием USB4 Fabric. Эта новая технология преобразовывает трафик USB, DisplayPort и PCIe в пакеты, а затем направляет движение по своей топологии, сравнимое с передачей пакетных данных по сети. Этот метод позволяет USB4 удвоить самую высокую пропускную способность своих предыдущих версий — до 40 Гбит / с — и оставаться обратно совместимым почти со всеми более ранними версиями. USB4 также требует, чтобы устройства поддерживали протокол распределения питания USB-PD, позволяющий передавать питание и заряжать устройства. Новейшая серия ядер Linux от AMD содержит туннелирование USB4 DisplayPort и дополнительное использование USB4/Thunderbolt. Последним начинанием компании является реструктуризация нескольких ядер Linux вокруг проверки «is_thunderbolt», используемой драйверами в их ядре. Эта новая технология изменит поведение устройства из-за того, что оно связано с портом Thunderbolt, а не в настоящее время подключено к PCIe, чтобы решить, является ли устройство съемным или подключенным извне от компьютера. Туннелирование USB4 DisplayPort будет принимать этот идентичный сигнал и преобразовывать его в пакеты, которые можно будет мгновенно передавать по кабелю USB-C.