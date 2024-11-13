AMD уволила 4% своих сотрудников

Компания AMD, один из ведущих разработчиков процессоров в мире, сегодня объявила о сокращении примерно 4% своего штата сотрудников по всему миру, что было подтверждено официально после анонимных сообщений на форумах. Эти увольнения совпадают с активной стратегией AMD по наращиванию присутствия в сфере искусственного интеллекта, включающей несколько крупных приобретений и выпуск новых продуктов для центров обработки данных в будущем. Собственно, решение AMD о сокращении следует за аналогичными действиями её более крупного конкурента, компании Intel, которая испытывает трудности с получением прибыли и зафиксировала убытки в двух последних кварталах.

Ранее же слухи о сокращениях в AMD появились на фоне смешанных результатов компании за третий квартал, которые вызвали негативное движение акций. С момента публикации квартального отчёта акции компании упали на 13,6% — несмотря на увеличение выручки и прибыли на 17% и 34% соответственно, прогнозируемая выручка AMD в размере 7,5 миллиарда долларов на текущий квартал не оправдала ожидания аналитиков. Отчёт AMD также показал значительное падение доходов игрового подразделения, которое снизилось на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило всего лишь 462 миллиона долларов. Это снижение привело к почти нулевому операционному доходу подразделения, который сократился на 96% — до 12 миллионов долларов по сравнению с 208 миллионами годом ранее. Так что без урезания расходов просто не обойтись.
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