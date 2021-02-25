AMD выпускает обновление версии 21.2.3 графического драйвера Radeon Software Adrenalin

AMD выпустила последнюю версию драйверов Radeon Software Adrenalin 21.2.3. Новое обновление добавляет оптимизацию в дополнение "DIRT 5 Energy Content Pack". Исправлены проблемы связанные с зависанием и сбоем при подключении систем с графикой серии Radeon RX 6000 на устройство HP Reverb G2. Устранены неполадки в Substance Painter на графических продуктах серии Radeon RX 6000.

Radeon Software Adrenalin 21.2.3 исправляет проблему несовместимости аудиоустройств с HDMI подключением на системах с графикой серии Radeon RX 400 и Radeon RX 500, а также теперь корректно работают телевизоры с HDMI подключением в конфигурациях системы с несколькими мониторами. Размер обновления составляет 457 МБ.
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