AMD выпускает обновление версии 21.8.2 графического драйвера Radeon Software Adrenalin

Компания AMD выпустила обновление версии 21.8.2 для графического драйвера Radeon Software Adrenalin.

Новое обновление приносит оптимизацию в игры: Myst, Aliens: Fireteam Elite и Little Nightmares II: Enhanced Edition. В игре Myst ожидается прирост производительности на 6% в разрешении 4K с включенной трассировкой лучей на видеокарте Radeon RX 6800XT. Исправлены известные ошибки, среди которых: проблемы с завершением сеанса записи в Open Broadcaster Software при записи в кодеке H265 / HEVC на видеокартах RX 6800 XT. Искажение изображения во время игры в F1 2021 в режиме разделенного экрана. Во время игры в Control с использованием DirectX 12 пользователи могут наблюдать искаженные световые лучи на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6600 XT и другие ошибки.

Размер обновления AMD Radeon Software Adrenalin 21.8.2 составляет 464 МБ.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 21.8.2
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