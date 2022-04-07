AMD выпустила бета-версию AMD Software Adrenalin 22.4.1

Компания AMD выпустила последнюю версию AMD Software Adrenalin 22.4.1. Бета-версия 22.4.1 поставляется с оптимизацией для технической демонстрации Unreal Engine 5, получившей название «CitySample». Также обновление исправляет известные проблемы, такие как визуальные артефакты в Horizon Zero Dawn во время игры на некоторых продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800 XT. Наложение показателей производительности может быть смещено после привязки окна к любой стороне рабочего стола. Исправлена ошибка с курсором мыши в некоторых играх, таких как Horizon Zero Dawn, и при изменении разрешения при использовании Radeon Super Resolution.

Размер бета-драйвера AMD Software Adrenalin 22.4.1 составляет 538,9 МБ.
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