AMD выпустила бета-версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin 21.3.2

AMD выпустила бета-версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin 21.3.2. Новый драйвер поставляется с оптимизацией для новых игры: Outriders, Evil Genius 2: World Domination, а также обновление DirectX Raytracing для DiRT 5. Бета-версия весит 472 мб и доступна для скачивания.

Примечания к драйверу включают различные исправления и устранения известных проблем. Устранена ошибка некорректного отображения частоты ядра видеокарт серии Radeon RX 6700 при настройки производительности в приложении Radeon. Исправлено появления артефактов в игре Insurgency: Sandstorm на графических картах серии Radeon RX 6000. Исправлена ошибка появления черного экрана при включенном Radeon FreeSync или в игре на полный экран с видеокартами Radeon RX 6000 и многое другое.
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