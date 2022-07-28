AMD выпустила драйвер Software Adrenalin 22.7.1

AMD выпустила обновление программного обеспечения Software Adrenalin. Версия 22.7.1 включает в себя новые функции и оптимизацию.

Обновлен OpenGL ICD, он повышает производительность до 79% в Minecraft 4k с настройками Fabulous при использовании Radeon Software Adrenalin 22.7.1 на Radeon ️видеокартах RX 6950XT по сравнению с предыдущей версией программного драйвера. Добавлена новая функция AMD Noise Suppression, она обеспечивает фильтрацию фоновых шумов в голосовых чатах.

AMD Software Adrenalin 22.7.1 оптимизирует такие игры как Swordsman Remake, добавляет поддержку Radeon Boost plus VRS для Elden Ring, Resident Evil VIII и Valorant. Драйвер улучшает поддержку обновления Windows 11 22H2 и Agility SDK 1.602 и 1.607. Исправлены известные ошибки. Размер обновления составляет 619,6 МБ.
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