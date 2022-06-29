AMD выпустила драйвер набора микросхем AMD Ryzen 4.06.10.651

Пакет драйверов AMD Ryzen 4.06.10.651 содержит драйверы набора микросхем для процессоров AMD Ryzen для обеспечения максимальной производительности и энергоэффективности в Microsoft Windows. Также в него входит шесть новых драйверов, включая официальную поддержку USB 4.0, улучшения Ryzen 9 Mobile и различные исправления ошибок. Драйвер поддерживает следующие платформы A320, B350, X370, B450, X470, X399, A520, B550, X570, TRX40 и WRX80. Исправлено всплывающее сообщение «Программное обеспечение набора микросхем AMD не отвечает» при запуске программы установки и щелчке экрана пользовательского интерфейса.

Размер драйвера AMD Ryzen 4.06.10.651 составляет 52,9 Мб.