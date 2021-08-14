AMD выпустила обновление бета-версии драйвера Radeon Software Adrenalin 21.8.1

Компания AMD выпускает бета-версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin 21.8.1. Обновление включает поддержку графических процессоров AMD Radeon RX 6600 XT. Бета-версия Software Adrenalin 21.8.1 исправляет известные ошибки в играх, таких как Medium, Horizon Zero Dawn, PlayerUnknown's Battlegrounds, Control и других. Исправлено мерцание экрана с использованием двух дисплеев на графических процессорах серии Radeon RX Vega. Также исправлена ошибка при записи прямого эфира в Open Broadcaster Software при записи в кодеке H265 / HEVC на некоторых графических продуктах AMD, таких как Radeon RX 6800XT.

Размер бета-версии Radeon Software Adrenalin 21.8.1 составляет около 460 МБ.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Software Adrenalin 21.8.1
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