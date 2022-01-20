AMD выпустила обновление драйвера Radeon Adrenalin 22.1.2

AMD выпустила последнюю версию графического драйвера Radeon Software Adrenalin. Бета-версия 22.1.2 обеспечивает оптимизацию для игры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction и добавляет поддержку новых видеокарт, таких как Radeon RX 6500 XT, RX 6400, RX 6500M и RX 6300M.

Драйвер содержит исправление проблемы в игре Borderlands 3 с использованием DirectX 12 с включенным Radeon Boost время загрузки некоторых графических продуктов AMD, таких как Radeon RX 6800 XT Graphics, может превышать ожидаемое. Кроме того, были выявлены новые проблемы, которые будут решены с новым апдейтом. Расширенная синхронизация может вызвать появление черного экрана при включении в некоторых играх и конфигурациях системы. Пользователи, у которых могут возникнуть проблемы с включенной расширенной синхронизацией, должны отключить ее в качестве временного решения. Показатели производительности приложения Radeon и функции регистрации могут периодически сообщать о чрезвычайно высоких и неправильных значениях тактовой частоты памяти.